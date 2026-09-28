Adriana Lima é confirmada para o Victoria's Secret Fashion Show 2026

A modelo brasileira Adriana Lima, de 45 anos, está oficialmente confirmada no Victoria's Secret Fashion Show 2026. O tradicional desfile da grife de lingerie será realizado no dia 18 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além da veterana, o evento contará com a presença de outros nomes de destaque da moda internacional, como a também brasileira Gabi Moura e a supermodelo norte-americana Gigi Hadid, cujo convite foi revelado em julho e movimentou as redes sociais.

-LEIA MAIS: Após cirurgia de emergência no coração, chef Erick Jacquin volta ao trabalho



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O anúncio do retorno de Adriana Lima foi feito pela própria marca em seus perfis oficiais. Em uma publicação no Instagram, a empresa ressaltou que estava atendendo a um desejo do público para trazer de volta a top model, sendo descrita pela grife como o "ícone de todos os ícones". A postagem foi acompanhada de um vídeo promocional em que a brasileira aparece lendo um jornal com as informações do evento e declara estar de volta, marcando encontro com os fãs na Califórnia.

A trajetória de Adriana Lima na Victoria's Secret é uma das mais marcantes e duradouras da história da empresa. A modelo iniciou sua parceria com a grife em 1998 e fez sua grande estreia no Fashion Show no ano seguinte, em 1999. Após um período afastada, a brasileira retornou às passarelas da marca em 2024 e também marcou presença na edição de 2025. Em sua última participação, ela integrou o grupo de supermodelos veteranas e reproduziu sua caminhada clássica, esbanjando carisma ao fazer suas poses favoritas, como mandar beijos, acenar e fazer sinais de coração para a plateia.