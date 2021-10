Da Redação

Adele revela capa e data de lançamento do novo álbum

Adele está a mil por hora, em paz consigo mesma e prontíssima para lançar seu novo trabalho após hiato de seis anos. Nesta terça-feira, 14, a cantora anunciou a data de lançamento do disco "30": 19 de novembro.

A artista britânica tem revelado todas as novidades nas redes e já tinha compartilhado com os fãs um trecho do single que vem por aí, "Easy On Me", e o dia que o som chegará até nós: nesta sexta-feira, 15 de outubro.

A diva postou, além da capa, um textão de coração aberto sobre seu processo de criação e as fases turbulentas até concluir o álbum.

"Eu certamente não estava nem perto de onde esperava estar quando comecei ('30'), há quase três anos. Muito pelo contrário, na verdade. Confio na rotina e na consistência para me sentir segura, e sempre fui. No entanto, lá estava eu ​​conscientemente, me jogando em um labirinto de confusão absoluta e turbulência interna!"

"Ao longo do caminho, aprendi muitas verdades sobre mim. Derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em novas. Sinto que finalmente encontrei meus sentimentos novamente. Nunca me senti mais em paz na minha vida para finalmente lançar este álbum", desabafou Adele.

Durante o relato, a cantora revelou ainda que recebeu ajuda de um amigo para conseguir se reerguer:

"Foi um amigo que veio com uma garrafa de vinho e uma comida para me animar. Meu sábio amigo que sempre deu os melhores conselhos. O amigo que ficava acordado a noite toda e apenas segurava minha mão enquanto eu chorava sem parar e sem saber o por quê... E então aquele amigo, checou como eu estava, mesmo que eu tenha parado de entrar em contato porque fiquei tão consumida pela minha própria dor. Eu reconstruí minha casa e meu coração desde então e este álbum narra isso. Lar é onde o coração está", concluiu Adele.

