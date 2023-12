Adele casa em segredo após noivo assinar acordo pré-nupcial; entenda

Ela tem um relacionamento com Rich Paul desde 2021

A cantora Adele casou em segredo com o agente esportivo Rich Paul, segundo o site Radar Online. Este é o segundo casamento da artista de 35 anos, que dessa vez tomou uma atitude para proteger a fortuna.

Com um patrimônio estimado em cerca de US$ 220 milhões (algo em torno de R$ 1 bilhão), ela propôs um acordo pré-nupcial que foi assinado pelo noivo. Assim, ela garantiu a proteção do dinheiro que acumulou ao longo dos últimos anos.

“Adele tem alguns problemas de confiança, o que é normal para ela, mas trazer à tona um contrato conjugal causou alguns atritos entre eles”, disse uma fonte ao veículo. “Ela acredita no amor e diz que falar sobre qualquer coisa relacionada ao dinheiro é um assassino de romance infalível”.

Quem é o noivo de Adele?:

Ao contrário do que se pensa, Rich Paul também é bem sucedido. Considerado um dos maiores agentes esportivos dos Estados Unidos, ele cuida da carreira de vários atletas de ponta. Especula-se que a fortuna dele esteja atualmente na casa dos US$ 120 milhões (R$ 590 milhões).

Embora os dois tenham se conhecido em uma festa muitos anos antes de começarem a namorar, foi só em 2021 que eles iniciaram um romance, dois anos depois que a cantora pediu o divórcio do ex-marido, Simon Konecki, com quem ela tem um filho, Angelo. Por conta desse divórcio, Adele foi bastante cautelosa ao pedir um contrato pré-nupcial extremamente rígido.



