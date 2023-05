Acidente: irmão de Rodrigo Faro capota o carro a caminho de lanchonete

Da Redação

Rodrigo Faro e seu irmão, Danilo Faro

O irmão de Rodrigo Faro, Danilo Faro, sofreu um acidente na noite da última quinta-feira (18). O empresário capotou o carro ao sair de uma reunião em direção a um local para comer um lanche. O ocorrido aconteceu no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

Em entrevista exclusiva ao programa de Sonia Abrão na RedeTV!, o irmão do comunicador contou como se desenvolveu o acidente surpreendente. "Eu saí de uma reunião, estava com fome, vim fazer a volta para pegar um lanche, algo que eu sempre faço. Na hora que eu virei, bati nesse carro e meu carro virou. Queria me tirar do cinto de segurança, sei que é errado, mas vi que eu tava bem. Consegui sair, os policiais chegaram e foram muito atenciosos", falou ele.

Danilo Faro comentou que estava se sentindo bem e não entendeu exatamente o que aconteceu para ter ocorrido o acidente daquela forma. "Absolutamente nada. Saí rapidinho. Tudo certo, graças a Deus", falou como está bem. O empresário esclareceu que não havia ingerido bebida: "Não bebo nada de álcool".

O irmão de Rodrigo Faro já havia sofrido um acidente em 2021. Na época ele fraturou duas costelas e levou 12 pontos na testa. "Só tive a sensação de que eu tinha de verdade morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa, até que um anjo chamado Gisela, abriu a porta do meu carro e ficou segurando minha mão, até que eu recobrasse a consciência e voltasse a respirar", falou sobre o carro ter rolado várias vezes até parar.





Fonte: Revista Caras.

