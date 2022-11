Acidente envolvendo carro de cantora Danieze Santiago deixa um morto

Da Redação

A batida ocorreu em Itarema, no Ceará

Um acidente fatal envolvendo dois carros foi registrado na noite dessa segunda-feira (28), em Itarema, no Ceará. A cantora de forró Danieze Santiago, de 25 anos, estava em um dos veículos acidentados. O marido e empresário dela, Carlos Neto, também estava no automóvel.

O carro em que o casal estava colidiu contra um outro veículo, saiu da pista e parou em uma mata às margens da rodovia. Conforme informações, havia apenas o motorista, que ainda não foi identificado, no outro veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Danieze e o marido sofreram o acidente quando estavam a caminho de Itarema. Ambos foram socorridos e levados para um hospital de Fortaleza.

A assessoria da artista divulgou uma nota para informar sobre estado de saúde do casal.

"Queremos tranquilizar por meio deste comunicado todos os fãs e amigos do casal. Ambos estão bem e recebendo atendimento médico na cidade de Fortaleza. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio de todos. Em breve daremos mais notícias", diz um trecho do comunicado.



Natural de Uiraúna, no sertão paraibano, Danieze canta músicas no estilo forró romântico. A artista já passou pelas bandas Moleca 100 Vergonha, A Loba e atualmente segue a carreira solo. A cantora tem mais de 740 mil seguidores em uma rede social e possui mais de 116 mil ouvintes em uma plataforma de música.

Com informações do G1.

