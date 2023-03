Acidente de trânsito envolvendo influencer Toguro termina com um morto

Da Redação

O influenciador se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (4)

Um acidente de trânsito, envolvendo um veículo de luxo e uma motocicleta, resultou na morte de um homem na madrugada deste sábado (4), na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o carro envolvido na colisão pertence a Tiago Toguro, influenciador digital muito conhecido nas redes sociais por conta de seu conteúdo fitness, além de memes.

Ainda conforme relatos, a batida aconteceu quando Toguro transitava pela Linha Amarela. Ele pretendia acessar a Avenida Brasil, porém, acabou perdendo a entrada para a via.

Por conta disso, o influenciador, que conta com mais de 6,2 milhões de seguidores no Instagram, teria dado marcha à ré. Nesse momento, ele acabou colidindo contra a moto.

fonte: Reprodução/Redes Sociais O motociclista atingiu a traseira do veículo de Toguro

A concessionária responsável pelo trecho, a Lamsa, informou que equipes de socorro foram mobilizadas para comparecer ao local, mas nada pôde ser feito, já que o motociclista teve morte instantânea. Ainda segundo a empresa que administra a linha, a Defesa Civil removeu o corpo e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

Sucesso na web

O influenciador Tiago Toguro começou a ganhar destaque na internet nos últimos anos, com vídeos sobre musculação e vlogs variados nos canais de YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”. Os dois canais juntos somam quase 8 milhões de seguidores. Já a sua conta do Tiktok bateu 4,3 milhões recentemente.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Toguro é muito conhecido nas redes sociais

Com informações do G1.



