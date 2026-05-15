Acabou! Virginia se separa de Vini Jr: ‘Página virada’

A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou o fim do namoro com o jogador de futebol Vini Jr após menos de um ano de relacionamento. Os dois estavam juntos oficialmente desde Outubro e anunciaram o término nesta sexta-feira, 15 de maio, enquanto ela está na Espanha para visitá-lo.

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Virginia confirmou a separação em um post com uma foto em preto e branco do casal. Ela disse que se dedicou ao relacionamento, mas que existem fatos inegociáveis para ela. Assim, ela optou por se separar e cada um seguir o seu caminho.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, disse ela.

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“Ao longo da minha vida, aprendei a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada”, finalizou.





Foto: Reprodução / Instagram Foto: Reprodução / Instagram





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Com informações de Revista Caras