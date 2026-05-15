TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
FAMOSOS

Acabou! Virginia se separa de Vini Jr: ‘Página virada’

Virginia e Vini Jr terminam o namoro que durou menos de 1 ano durante viagem dela para a Espanha

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 08:40:32 Editado em 15.05.2026, 08:56:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acabou! Virginia se separa de Vini Jr: ‘Página virada’
Autor Vini Jr. e Virginia - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou o fim do namoro com o jogador de futebol Vini Jr após menos de um ano de relacionamento. Os dois estavam juntos oficialmente desde Outubro e anunciaram o término nesta sexta-feira, 15 de maio, enquanto ela está na Espanha para visitá-lo.

📰 LEIA MAIS: Yuri Alberto destrava jogo insosso, Corinthians derrota o Barra e avança na Copa do Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Virginia confirmou a separação em um post com uma foto em preto e branco do casal. Ela disse que se dedicou ao relacionamento, mas que existem fatos inegociáveis para ela. Assim, ela optou por se separar e cada um seguir o seu caminho.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, disse ela.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ao longo da minha vida, aprendei a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada”, finalizou.


Acabou! Virginia se separa de Vini Jr: ‘Página virada’
AutorFoto: Reprodução / Instagram


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações de Revista Caras

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
famosos Brasil Influenciadora digital término de relacionamento vida pessoal Vini Jr Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV