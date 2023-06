Acabou mesmo! MC Daniel confirma fim do namoro com Mel Maia

MC Daniel confirmou o fim do namoro com a atriz Mel Maia após poucos meses de relacionamento. Em viagem pela Europa, o cantor deixou de usar a aliança de compromisso e foi questionado sobre a sua atitude. Após muitos rumores, a confirmação do término veio à tona.

continua após publicidade

Nas redes sociais, o perfil Alfinetei Teen fez uma publicação questionando a ausência da aliança na mão de Daniel e ele respondeu: "Não tem porquê eu usar aliança”. Rapidamente, a mensagem viralizou como uma confirmação do término.

- LEIA MAIS: Pivô da suposta traição de MC Daniel troca farpas com o cantor

continua após publicidade

Vale lembrar que os primeiros rumores sobre a separação aconteceram na semana passada, quando o colunista Leo Dias compartilhou a informação de que o romance tinha chegado ao fim. Amigos do ex-casal teriam dito que eles não estavam mais juntos.

Mel Maia, no entanto, chegou a aparecer com a aliança em stories de momentos de sua rotina. Oficialmente, ela ainda não se pronunciou sobre os rumores de término do relacionamento. Enquanto ele está na Europa, a atriz curtiu o final de semana ao lado das amigas no Rio de Janeiro.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News