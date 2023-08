"Acabou": Denílson revela acordo com o cantor Belo por conta de dívida

Siga o TNOnline no Google News

Acabou a longa polêmica entre o ex-jogador Denilson e cantor Belo por conta de uma dívida milionária. O ex-atleta anunciou, em seu Instagram, o acordo com o artista, que compartilhou o post do atual comentarista da Band. Os valores do acordo não foram revelados.

Denilson escreveu no Instagram: "O cantor @belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… ACABOU!!!", escreveu Denilson.

Em 1999, o cantor liderava o grupo de pagode Soweto, enquanto o ex-jogador atuava no futebol espanhol. O atleta comprou os direitos comerciais da banda, mas viu a parceria ser rompida um ano depois, quando Belo deixou o Soweto para iniciar carreira solo.

Denílson decidiu processar o cantor, alegando quebra de contrato Em 2004, a Justiça condenou o artista a indenizar o ex-amigo. O valor da dívida na época era de cerca de R$ 385 mil. Com as devidas correções, o valor atual passa de R$ 7 milhões.

O valor pago hoje por Belo não foi revelado.

