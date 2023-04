"A pandemia me fez investir no YouTube", conta Pri Pietro

Da Redação

Quando o assunto é móveis planejados, a empresária Pri Prieto entende bem. Ao lado de seu marido, ela fundou a Prieto Móveis, uma loja especialista em modulados feitos em marcenaria, trabalhando somente com a alta qualidade do mercado.

“Deixei para trás algumas coisas na minha vida, como a minha faculdade de administração de empresas no sétimo semestre e pedi demissão de uma multinacional, onde eu tinha acabado de ser promovida, tudo para poder construir esse sonho”, conta Pri.

Mas, até conseguir divulgar o grande diferencial de sua loja, a empresária passou por alguns percalços. A distribuição de panfletos divulgando sua loja não foi bem-sucedida, assim como uma outra situação bastante complicada estava prestes a chegar: a crise pandêmica que atingiu diversos empreendedores no ano de 2020.

Durante a pandemia da Covid-19, quando inúmeras lojas receberam o decreto para não serem abertas durante o Lockdown, Pri precisou pensar em estratégias para não perder seus clientes e suas vendas.

"No primeiro dia de decreto, que eu lembro como se fosse hoje, bateu um imenso desespero. Com a loja fechada não teríamos faturamento", relembrou a CEO da Prieto Móveis.

"Fui para casa refletindo muito e procurando uma direção, peguei meu celular pessoal na época e divulguei no meu Instagram que eu estaria fazendo o pré orçamento sem compromisso via WhatsApp", relatou Pri, que antes da pandemia não fazia nenhum tipo de atendimento online, somente presencial.

"Lembro que depois desse story, recebi 30 mensagens em menos de 10 minutos de postagem, e consegui fazer o agendamento de 4 clientes para o dia seguinte, onde pude realizar as vendas", comemorou na época.

Visualizando um novo tipo de atendimento ao cliente, a empresária percebeu que a pandemia poderia até mesmo aumentar o faturamento da Prieto Móveis, através do marketing digital.

Mergulhando de cabeça nessa ideia, Pri começou a divulgar cada vez mais no WhatsApp e investiu no digital, convidando o cliente para fazer o pré orçamento.

"Depois de algum tempo, com o nosso atendimento digital sendo muito procurado por clientes, contratei duas pessoas para fazer o atendimento inicial e direcionar os clientes para os projetistas”, conta Pri, que possui uma equipe eficiente no que faz.

Percebendo as vantagens do marketing digital, começou também a investir no YouTube e no Instagram, onde grava vídeos mostrando o trabalho que realiza na loja, visita ambientes já decorados com os móveis planejados da Prieto Móveis e revela curiosidades sobre como é possível aproveitar espaços pequenos e mantê-los organizados e aconchegantes.

Hoje, o canal da Prieto Móveis é o maior sobre móveis planejados no YouTube e, através dele, Pri consegue alcançar clientes e fãs da marca.

“Hoje esse é o meu maior canal de venda. Sempre tive vontade de investir no Youtube, e percebi que durante a pandemia seria o momento ideal”, conclui Pri Prieto, que, conseguiu fazer da crise uma solução eficaz para alcançar um maior faturamento em seus negócios.

