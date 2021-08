A negociação é confiável ou é fraude?

Da Redação

Quem estragou a reputação da negociação

continua após publicidade .

No final do século passado, começaram a surgir várias plataformas financeiras. Algumas delas tentaram atrair os recém-chegados com promessas de dinheiro rápido e fácil, mas ninguém se importou com o que aconteceu depois com esses usuários. Por muito tempo, as corretoras não estavam diretamente interessadas nas negociações bem-sucedidas de seus usuários, uma vez que os depósitos realizados iam direto para seus bolsos. Além disso, muitas das primeiras empresas que surgiram nos anos 90, de maneira geral, eram mesmo fraudulentas.

No entanto, a situação começou a mudar há cerca de 10 anos. Recentemente, as maiores corretoras já passaram a proporcionar a negociação com acesso à liquidez interbancária. Isso significa que elas têm interesse direto no sucesso dos traders e fornecem programas extensivos de treinamento, suporte técnico adequado e alertam sobre os riscos da negociação de margem. O app Binomo é um exemplo de tal plataforma com seu suporte técnico no chat online.

continua após publicidade .

Ao longo dos anos, a eficácia dos traders também aumentou. No início, ninguém entendia que era preciso estudar muito para negociar com sucesso e que, em primeiro lugar, você deve dominar as regras de gerenciamento de risco na negociação de margem. Agora, os traders podem encontrar guias, estratégias e muito mais para iniciantes e usuários experientes nos tutoriais da Binomo.

Recuperar uma reputação prejudicada há muitos anos não é uma tarefa fácil. As pessoas ainda associam a palavra negociação com pirâmides financeiras ou golpes, pura e simplesmente, mesmo que agora o sucesso nesta área dependa principalmente da pessoa que decidiu tentar sua sorte no mercado de câmbio.

No entanto, ainda existem os golpistas...

continua após publicidade .

Como não se tornar vítima de golpistas

O principal sinal de um golpista é a promoção constante da ideia "todos podem ganhar dinheiro negociando com facilidade e rapidez".

Este certamente não é o caso. A negociação é um conjunto de conhecimentos, que deve incluir desde entender dos fatores de formação de preços em cada período até datas importantes, exibir eventos históricos no gráfico e até mesmo as possibilidades de notícias que influenciam o movimento do mercado. Tudo isso é complementado por anos de prática. Graças a isso, o trader cria seu próprio sistema de negociação, levando em consideração todas as suas vantagens e desvantagens. Sim, qualquer um pode conseguir uma negociação bem-sucedida sem o treinamento adequado, mas é como dar um passo no escuro. O sucesso inesperado subirá à cabeça do iniciante, sugerindo que, se isso aconteceu uma vez, acontecerá repetidamente.

continua após publicidade .

Na verdade, negociar não é apenas sorte, mas também habilidades e a oportunidade de criar um banco de dados pessoal de informações com base em sua própria experiência. Os traders prestam muita atenção à negociação na conta demo da Binomo — ela o ajuda a desenvolver habilidades e a testar novas estratégias e ativos.

Para obter melhores resultados, os Binomistas examinam cuidadosamente o ativo com o qual estão trabalhando. Isso lhes dá uma melhor compreensão de seu comportamento e permite que construam uma estratégia eficaz.

continua após publicidade .

Os verdadeiros Binomistas entendem que investir não é jogar. Eles planejam seus passos e agem de acordo com uma estratégia clara. Confiar em suposições ou instintos não faz seu estilo, então eles usam os dados reais que o mercado oferece.

fonte: Divulgação

Existem traders famosos?

continua após publicidade .

Olhando superficialmente, não existem muitas pessoas assim. Mas se olharmos de perto, veremos que existem muitos traders milionários. Queremos apresentá-lo a alguns deles.

Não pense que existem apenas traders de sucesso — também existem os anti-exemplos. Por exemplo, Nick Leeson, cuja estratégia primeiro enriqueceu o Barings Bank e depois o levou à falência. Outro exemplo de queda no mundo da negociação é de Howard Hubler, que gastou US$ 9 bilhões devido ao excesso de autoconfiança. Existem também muitos exemplos desse tipo, mas as histórias daqueles que conseguiram ter sucesso são muito mais interessantes.

Richard Dennis

continua após publicidade .

Quando tinha apenas 20 anos, Richard pegou US$ 1.600 emprestado, US$ 1.200 dos quais ele gastou na compra de uma vaga na bolsa de valores. Apenas os US$ 400 restantes foram investidos, mas, depois de cinco anos, Dennis havia feito uma fortuna de US$ 200 milhões.

John Arnold

continua após publicidade .

Um dos traders mais talentosos. Ele começou como funcionário da "Enron", trazendo mais de um bilhão de dólares para a empresa em um curto período. Quando completou 33 anos, ele próprio se tornou um trader bilionário.

Larry Williams

Nascido na família de um trabalhador de uma refinaria de petróleo, Larry começou trabalhando com seu pai, depois foi estudar jornalismo em Nova York e, quando voltou de lá para sua terra natal, fundou um jornal. Este jornal publicava relatórios do mercado de ações e dados de cotações. Williams ficou muito interessado neste assunto e ele próprio começou a negociar nos mercados financeiros. No famoso torneio de negociação de ações Robbins World Cup 1987, em 12 meses de negociação, Larry conseguiu 11.367% ao ano! Nenhum participante do torneio subsequentes jamais alcançou tal resultado: o máximo foi de 1.000%. Larry Williams não apenas negociou, mas também se tornou um guru da análise técnica e da psicologia da negociação. Ele publicou vários livros, como "Long-term secrets of short-term trading" (ou "Os segredos de longo prazo das negociações de curto prazo, em tradução livre).

Dizem que o dinheiro adora silêncio. Por isso, raramente temos a oportunidade de examinar a vida das pessoas que enriqueceram negociando nos mercados financeiros. No entanto, uma pessoa conseguiu fazer isso. O filho de imigrantes belgas, Jack Schwager, conversou com vários investidores e corretores de ações conhecidos e experientes. Os mais famosos compartilharam com ele seus conhecimentos e experiências. Jack Schwager publicou suas conversas com os melhores traders no livro "Stock Magicians", que é um best-seller até hoje.

É claro que grandes resultados não surgem imediatamente. No entanto, graças às tecnologias modernas, é muito mais conveniente para os traders de hoje do que para seus antecessores. Os instrumentos financeiros modernos permitem que os iniciantes estudem materiais úteis e experimentem uma conta demo sem o risco de perderem seus fundos. Para ter certeza disso, você pode acessar o site da Binomo e iniciar sua jornada de negociação.

fonte: Divulgação

Aviso legal: As operações financeiras podem envolver um risco elevado. Avalie todos os riscos e procure orientação de um consultor financeiro independente antes de negociar.