A mentalidade empreendedora do jovem Victor Veronez

Mentalidade empreendedora é aquela capaz de sobrepor obstáculos e transformar em oportunidades. Não só inovar de fato, a palavra-chave da mente de um empreendedor é a busca, estar constantemente tentando criar novas realidades com o que já é conhecido ou entendido, seja para aumentar recursos, seja por satisfação pessoal ou pelos dois.

Em um país como o Brasil, destaque no ranking mundial de empreendedorismo, com um dos maiores índices de abertura de novas empresas anualmente, a mentalidade empreendedora é refletida em todas as formas e perfis, sem barreiras de escolaridade, origem, nem mesmo idade. Aos 25 anos, Victor Veronez figura como um case de sucesso dentro deste conturbado mundo empreendedor brasileiro, tanto como fundador de sua própria empresa, como facilitador e investidor em outros negócios.

A carreira do empresário começou bem jovem, se aventurando pelo universo de tecnologia da informação e fazendo disso uma forma de geração de renda ainda com 15 anos. Esta expertise o levou a criar sua própria empresa no setor, a Veron Tecnologia, especializada em gerenciamento de reputação online. Mas sua vivência empresarial vai além desse ramo. “Não quero me limitar a uma área e gosto muito de entender e fazer crescer outros negócios”, conta o empresário. Com este objetivo, Victor tem parceria em uma empresa de empréstimo consignado, ingressou como sócio investidor da marca O Pão do Pai, boutique de pães e doces artesanais, e está iniciando no universo de agenciamento de carreiras, com uma base exclusiva de artistas. Uma busca constante que mostra a mentalidade empreendedora do empresário desde a adolescência.

Estar atento às oportunidades é o primeiro passo que Victor reforça quando o assunto é mentalidade empreendedora. E essas oportunidades podem surgir de diversas formas, até mesmo em situações de lazer ou conversas sociais pode-se expandir os limites e fazer novas conexões. Por outro lado, novas ideias não crescem em negócios rentáveis se não houver um bom planejamento. Organização financeira e gestão de processos são essenciais na opinião do empresário para fazer a máquina andar e gerar frutos.

Mesmo com um sucesso precoce, Victor ressalta que o primeiro passo para empreender é garantir um meio de gerar alguma renda inicial como forma de segurança, antes de arriscar tudo. “Por mais que a vida de um empresário seja de risco, mesmo de início com pouco dinheiro, é importante ter uma organização e saúde financeira... sempre tive essa preocupação desde novo.”, conta o empresário. E é essa capacidade que Victor quer levar às empresas em que se associa. Mais do que ser sócio, ele busca negócios para fazer parcerias consistentes que sejam de grande valor para ambas as partes.

