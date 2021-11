Da Redação

"A Marília gostava desse jeito”, diz Maraisa em publicação

A cantora Maraisa, publicou um texto emocionante em memória da amiga Marília Mendonça. Na homenagem, ela fala sobre viver sem a presença da rainha da sofrência e que sente muito a falta dela.

Além do texto, Maraisa também publicou um vídeo contendo vários momentos entre elas. Confira o texto e o vídeo:

"Mas eu focava apenas na sua vontade, no seu desejo de que desse tudo certo e, logo concluí: “Não acabou… Juntas até o infinito!” E o infinito é Deus, nos braços de quem você está agora! E o seu legado, no que depender de mim, será sempre lembrado e levado pra cada canto desse Brasil e até do mundo. Não tem um dia sequer que eu não questione ao Senhor o porquê de estar vivendo isso! E aí Ele me lembra de que você queria que todo mundo soubesse do quão forte nós somos; que não somos apenas 3 mulherzinhas; temos que mostrar a que viemos, e é isso que venho tentando dia após dia! Amiga… As modas estão todas no topo! Você bateu todos os recordes imagináveis dos algoritmos, nacional e mundial! Rsrsrs… Eu sei que são muitos acontecimentos para comemorar, mas zero motivos pra isso. Não era pra ser desse jeito, não era assim que a gente queria. Ia dar certo de qualquer maneira você estando aqui porque, como você mesma dizia, quando essas três se juntavam, ninguém segurava! Mas é isso… Existe uma força maior que é Deus, e Ele sabe de todas as coisas! Eu ainda estou me recompondo, buscando forças do Alto, e espero que você também esteja vendo, e muito feliz com o que está acontecendo aqui! Tudo que eu faço, eu penso: “A Marília gostava desse jeito!” ou “Isso aqui é a cara da Marília!”. Sinto muito, muito a sua falta! Mas, o fim é apenas o início! Ainda temos muito o que fazer aqui né, amiga?! Te amo pra sempre!!! ♥️"

A dupla Maiara e Maraisa e a cantora Marília Mendonça desenvolveram o projeto "Patroas". O trabalho em conjunto das sertanejas foi lançado em outubro deste ano e elas sairiam em turnê em 2022 para contar a história da amizade entre elas, que teve início quando ainda se dedicavam apenas às composições, há quase 10 anos.