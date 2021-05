Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os arianos passam o sábado alerta, e os astros aconselham a rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – Você passa o dia no alerta, portanto não exagere nas cobranças. Mantenha a rotina nos afazeres domésticos. A sensibilidade poderá trazer incertezas em relação à vida amorosa. Cuide da saúde. C. 120 M. 7694

Touro – Fase de muito sucesso profissional. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstica. Aceite convites para reuniões de família. Tudo certo no amor. C. 6737 M. 5891

Gêmeos – Os astro indicam há necessidade de muita rotina e pensamentos positivos. Lembre-se, a boa convivência com as pessoas à sua volta depende de você. Não descuide da saúde. C. 263 M. 3378

Câncer – Aproveite as oportunidades para atingir seus objetivos. Apoio de amigos e pessoas interessadas em seu crescimento profissional. Aceite convites para passeios ao lado do seu amor. C. 949 M. 7166

Leão – Os astros indicam uma fase de equilíbrio. Favorável para acertos financeiros. Procure a companhia da família e amigos. Positivo para pequenas viagens com seu amor. Final de semana de alegrias. C. 506 M. 0712

Virgem – Com inteligência alcançará o sucesso com mais facilidade. Positivo para mudanças no seu lar. O amor está em alta e super motivado. Organismo perfeito. C. 152 M. 2643

Libra – Você está bem posicionado. Chances de receber dinheiro que julgava perdido. Pode pensar em mudanças domésticas. Deixe a harmonia tomar conta de sua relação. Saúde excelente. C. 038 M. 8227

Escorpião – A sua garra brilhará intensamente. Alegrias no decorrer do dia. Pode contar com a proteção de pessoas interessadas no seu sucesso. Saia para viagens e passeios com seu amor. Favorável para jogos. C. 601 M. 4845

Sagitário – Fase positiva e deve melhorar cada vez mais. Favorável para acertos financeiros. Não economize carinhos e palavras de elogios à pessoa amada. Pode viajar e participar de encontros com a família. C. 357 M. 2489

Capricórnio – O setor profissional está bem posicionado e as finanças entram no mesmo ritmo. Clima de harmonia com a família e compreensão de todos. Ideal para sair da rotina com seu par afetivo. C. 491 M. 9055

Aquário – Não deixe nada pendente no trabalho, o sucesso depende de você. Procure se envolver com os problemas da sua família. O diálogo será importante com a pessoa amada. C. 814 M. 1530

Peixes – A paz de espírito que o astral reserva será de grande importância para organizar seus projetos. A situação financeira melhora gradativamente. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 785 M. 6907