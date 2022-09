A importância do resumo e seus pontos vitais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O objetivo chave e fundamental ao colocá-lo em jogo é facilitar a compreensão ou explicar uma determinada conceituação de forma básica.

Abreviar um texto para que seus pontos mais vitais e interessantes sejam destacados seria apenas uma forma curta de definir o que é um resumo. Dentro dessa conceituação existem inúmeros detalhes, exposições e distinções, entre tipos, estilos e formas de desenvolver um resumo. A sua origem remonta a milhares de anos e, independentemente da sua determinação, seja oral ou escrita, virtual ou tangível, assistiu-se a um processo de evolução, assim como todas as técnicas e tecnologias que foram desenvolvidas ao longo da história.

continua após publicidade .

Se há uma palavra que é suficiente para explicar o que um resumo deve fazer, mas ao mesmo tempo não integra toda a sua complexidade, é síntese . O resumo é uma síntese, a aplicação de alguma técnica particular com o objetivo de sintetizar um texto, uma palestra, um estudo, uma investigação, etc. O objetivo chave e fundamental ao colocá-lo em jogo é facilitar a compreensão ou explicar uma determinada conceituação de forma básica. É justamente por essa expansão que ela representa, que regem vários tipos de resumos, que revisaremos a seguir. Note-se que a tecnologia também chegou a esta área, existindo inclusive sumarizadores automáticos, que não o fazem através de competências linguísticas humanas, mas sim através de um algoritmo. Se você quiser saber, pode experimentar o Resoomer, considerado por especialistas o melhor gerador de sumário gratuito aqui.

Tipos de Resumo

continua após publicidade .

Os 3 básicos são informativos, descritivos e investigativos. A primeira é uma brevidade geral de um texto. A diferença com a segunda é que o descritivo opta por um aprofundamento conceitual. A terceira, de ordem científica, exige a coleta de dados extras, que consigam justificar de forma ordenada e simples, o que deve ser tratado.

Então poderíamos acrescentar mais dois, que são cotidianos e importantes. A sinopse, que aposta na síntese de uma determinada obra artística, independentemente do formato em que tenha sido desenvolvida. E por fim, a resenha. A diferença entre esta e a primeira é que na resenha há espaço para uma pequena introspecção privada, derivada da subjetividade do escritor. É um artigo de opinião. Obviamente, poderíamos nomear e setorizar muito mais tipos de resumos, pois ao longo dos anos surgiram novas ideias para facilitar os entendimentos digitais, por exemplo. Isso nos levaria muito mais tempo. Você pode ver mais informações sobre como fazer un resumen do texto aqui.

continua após publicidade .

Por outro lado, poderíamos explicar um conjunto de regras que um resumo deve ter, sim ou se, para cumprir sua função principal e direcional. Em primeiro lugar, todas as ideias gerais e bases do texto a ser representado devem pelo menos ser apresentadas em nossa síntese. Todos elas devem estar conectadas ou unificadas, para que haja continuidade na leitura e, portanto, na compreensão. Devemos aplicar nossos próprios conhecimentos, linguagens e estética ao escrever, e não ser influenciados pelo autor original. Com isso dito, obviamente devemos cumprir e respeitar as regras básicas de ortografia e caligrafia. Finalmente, uma coisa óbvia que vale a pena mencionar; o resumo deve ser muito mais curto que o texto original. Caso contrário, sua função perderia o significado.

Vamos orientar a sua funcionalidade, para o campo acadêmico, para o nosso cotidiano, para os nossos dias de trabalho, porque a utilidade do resumo nunca se esgota nem sai de moda. Talvez conhecer as bases e fundamentos de sua forma de atuar e operar colabore com os trabalhos futuros que encontramos em nosso caminho.

Siga o TNOnline no Google News