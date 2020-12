A Força do Querer: Eugênio flagra Ritinha nadando em aquário - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Irene quer mesmo acabar com o casamento de Eugênio. Desta vez, a moça vai armar um encontro dele com Ritinha. O problema é que ela estará nadando em um aquário escondida de Ruy e que ele estará acompanhado da amante. Ao chegar no local, o marido de Joyce já mostra desconforto:

"Eu não estou muito seguro aqui, não"

E Irene aproveita para dar o seu bote:

"Ai, Eugênio! Natural que você venha visitar. Deixa eu te mostrar uma coisa? Vem aqui, vem!"

Ao ver Ritinha, ambos ficam nervosos e a vilã aproveita para mostrar que está acompanhada do sogro da sereia.