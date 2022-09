A Fazenda: web pede expulsão de Vini após empurrão em Thomaz; assista

Da Redação

O “fogo no feno” começou quando Vini chamou Alex de “venenoso”

Vini Büttel se descontrolou após a primeira festa de A Fazenda 14, na noite desta sexta-feira (16/9), e o público pede sua expulsão do reality show da Record. Durante uma discussão, o ex-De Férias com o Ex peitou Alex Gallate e empurrou Thomaz Costa, o que telespectadores interpretaram como agressão. Veja:

Além de fofoqueiro o Vini é um baita agressivo em, partiu pra cima da yag kkkkkk#AFazenda #FestaAFazenda pic.twitter.com/ZIUWq3LEjY — Le fenty (@fenty013) September 17, 2022

O “fogo no feno” começou quando Vini chamou Alex de “venenoso” durante uma conversa com Kerline Cardoso, justificando que ele havia dado corda para a discussão entre a ex-BBB e Deolane Bezerra.

Alex ouviu a conversa e rebateu: “Dei corda o caral**! Você tá maluco! E agora tá me chamando de venenoso. Me respeita! Não me chama de venenoso! Use as palavras certas”. Enquanto falava, o peão gesticulava segurando um cabide que passou próximo ao rosto de Vini, esquentando a treta.

“Passa isso perto de mim de novo para você ver! Seja macho! Repita o que você fez. Passa isso de novo perto do meu rosto. Eu vou te quebrar. Repita!”, ameaçou o ex-De Férias com o Ex, peitando o rival.

Thomaz Costa tentou apartar a briga para impedir uma possível agressão, mas foi empurrado com força por Vini e caiu na cama. A cena gerou revolta do público, que exigiu nas redes sociais a expulsão do competidor por agredir o ex-ator da novela Carrossel.

Com informações Metrópoles

