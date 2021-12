Da Redação

'A Fazenda': festa final é marcada com expulsão e agressões

A festa final de "A Fazenda 13", da RecordTV, foi marcada pela descoberta de Dynho Alves e Sthe Matos sobre o fim de seus relacionamentos com Mirella e Victor Igoh. Além disso, houve a expulsão de Liziane Gutierrez e acusações de agressões envolvendo a ex-peoa e Lary Bottino.

Eliminados na segunda roça especial de "A Fazenda 13", Sthe Matos e Dynho Alves ficaram sabendo do fim de seus relacionamentos pela aproximação que tiveram no reality show. Na última festa do programa, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (15), a dupla marcou presença por questão de contrato e ganhou apoio dos ex-colegas de jogo.

Já em relação à expulsão, Liziane Gutierrez foi obrigada a deixar o evento por agredir Lary Bottino e jogar bebida na cara de Erasmo Viana.

De acordo com Erasmo Viana, sétimo eliminado do jogo, e MC Gui, eliminado na primeira roça especial, Liziane tumultuou na festa. "Liziane entrou tumultuando, mano", disse MC Gui. "E foi expulsa", acrescentou Erasmo Viana. "Como?", indagou Rico Melquiades. "Bateu na Lary e ela saiu por cima desses bagulhos", relatou o funkeiro. "Sério mesmo? Ela tava bêbada?", questionou, surpreso, o humorista.

Liziane Gutierrez se manifestou após a repercussão de que teria sido expulsa da festa final de "A Fazenda 13" (RecordTV), por agredir Lary Bottino e jogar bebida em Erasmo Viana, nesta madrugada.

"Eu tô pu**! Eu não bati nela! Olha o que ela fez com o meu cabelo? Na verdade ela me arranhou no rosto. Ela jogou bebida em mim. Ela agora tá lá aplaudindo, rindo. Eu não fiz nada com ela. Ela tá querendo aparecer", disse.

