'A Fazenda': Deborah, Tiago, Bruno e Shayan estão na primeira roça

m deles ainda poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, menos Tiago, que foi vetado

Na noite dessa terça-feira (20), se formou a primeira roça da edição de "A Fazenda 2022", da Record TV. Os participantes que não se deram bem e estão próximos da primeira eliminação são Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan. Um deles ainda poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, menos Tiago, que foi vetado.

Em um programa bem acalorado, somente Bia Miranda, Pelé Mil Flows e Lucas Santos estavam mais tranquilos, já que não puderam receber votos. Bia, por vencer o paiol, Lucas por ser o fazendeiro da semana e Pelé por ter feito a prova em dupla com Lucas.



Os outros participantes ficaram disponíveis na votação. Além da indicação do fazendeiro, os poderes da chama deram uma bagunçada na noite.

Como a roça foi formada

Iran Malfitano venceu a primeira prova de fogo e ganhou dois poderes, o vermelho e o amarelo. O ator ficou com o amarelo e entregou o vermelho para André.

Já Lucas Santos, o fazendeiro, indicou Deborah Albuquerque para sentar no banquinho da roça: "Antes de dizer a pessoa, vou elencar os motivos. Desde muito novo, fui ensinado a ter caráter e ser uma pessoa digna. E, o primordial de tudo que me ensinaram é saber respeitar as pessoas, e saber respeitar as diferenças. A pessoa que vou indicar utilizou de falsidade, vitimismo e assuntos de fora do programa para machucar, ofender e menosprezar os participantes aqui dentro", declarou ele.



Logo depois, os peões deram início na votação individual.



Quem votou em quem:

André Marinho votou em Tiago Ramos;

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos;

Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso;

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos;

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra;

Vini Buttel votou em Kerline Cardoso;

Deolane votou em Kerline Cardoso;

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos;

Bruno Tálamo votou em Thomaz Costa;

Thomaz Costa votou em Kerline Cardoso;

Alex Gallete votou em Tiago Ramos;

Iran Malfitano votou em Vini Buttel;

Moranguinho votou em Kerline Cardoso;

Rosiane Pinheiro votou em Tiago Ramos;

Bia Miranda votou em Kerline Cardoso;

Shayan votou em Tiago Ramos;

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos;

Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso;

Tati Zaqui votou em Tiago Ramos;

Ingrid Ohara votou em Tiago Ramos.

Com informações do Splash UOL.

