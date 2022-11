A Fazenda: Babi termina dinâmica aos prantos

Da Redação

A pressão do jogo em “A Fazenda” está cada vez mais pesada para Bárbara Borges. No último domingo (20), durante o Jogo da Discórdia, a atriz enfrentou mais uma vez Deolane Bezerra com troca de xingamentos pesados. Por isso, ela terminou a dinâmica abalada e aos prantos, pensando em desistir do reality.

No jogo, Babi afirmou que apagaria Deolane da memória. “Opressora e má. Você simboliza tudo que eu abomino na vida quando vejo as ações, o comportamento de pessoas que têm poder, influência e usam isso de forma maldosa“, ressaltou.

Ainda no jogo, Deolane se levantou para enfrentar Babi cara a cara e voltou a ameaçá-la. “Eu já te ameacei de quebrar tua cara. Não dá em nada“, disparou a advogada. “Criminosa! Não dá nada, né? Você é da lei, pode me ‘quebrar’ e não dá em nada. Valeu, Brasil“, respondeu a atriz.



Babi ameaça desistir

Após as ameaças, Babi ficou abalada e pensou em desistir do programa. “Eu vou ter que realmente botar na balança, eu não sei. Não tá compensando e o programa não vai me dar o que pra mim é mais valioso do que R$1,5 milhão: proteção. Não vai me dar! Eu nem sei até onde eu vou“, apontou.

Com informações, portal Pop Line

