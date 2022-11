A Fazenda 14: Tiago Ramos entra na Justiça para voltar ao reality

Da Redação

Tiago Ramos segue inconformado com a sua expulsão de A Fazenda 14 e está tentando voltar a participar do reality show da Record TV. Para que seja possível, o ex-jogador de futebol contratou o advogado criminalista Gil Ortuzal para entrar na causa e ajudá-lo.

O profissional afirmou que reviu as imagens do fatídico momento que gerou a expulsão, e explica que somente seu cliente teria sido agredido. “Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, porém, com olhar jurídico”, contou.

“No primeiro momento verificamos e entendemos que Tiago não deveria ser expulso. E que ele perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio. No segundo momento, analisamos o tribunal da internet, e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido, de que ele não deveria ser expulso”, explicou.

O advogado também está de olho nas ameaças feitas por Shay. “Estamos analisando também a ameaça por parte do Shay, após ter saído do reality. E vamos registrar um boletim de ocorrência para as providências necessárias. Estamos aqui para assessorar o Tiago, buscando preservar a sua integridade física e moral”, acrescentou.

Por fim, Ortuzal explicou as pretensões do ex-jogador de futebol. “Tiago gostaria de uma nova análise e reconsideração do programa para que ele volte para A Fazenda 14. Vamos buscar essa oportunidade para ele e buscamos com vocês para isso”, finalizou.

Fonte: Informações do Metrópoles.

