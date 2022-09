A Fazenda 14 revela os primeiros peões da temporada; saiba quem são

Da Redação

Nesta terça-feira (06) a espera acabou, porque foi revelado as principais novidades sobre A Fazenda 14. O diretor do Núcleo de Realities da Record TV, Rodrigo Carelli, a apresentadora, Adriane Galisteu, e a diretora de Conteúdo Digital e Transmídia, Bia Cioffi, fizeram uma coletiva e contaram quem são os peões desta temporada, além de outras novidades.

A lista inicial dos futuros peões conta com mais de cem nomes e, a partir disso, é feita uma grande triagem. "A gente tenta a maior variedade de personalidades possíveis. Mas não sabemos o que vai acontecer porque às vezes é o oposto", revelou o diretor Carelli.

Entre as diversas novidades da temporada está a estreia do reality no "metaverso". "É o primeiro reality show do mundo a estrear no metaverso. O público vai poder montar seu avatar e passear pela A Fazenda, interagir com a Adriane [Galisteu] e também levar seus amigos", explicou Bia Cioffi.

Outra surpresa que promete colocar muito fogo no feno é o Espaço do Fazendeiro, um rancho VIP para o líder e seus aliados. No local haverá câmeras e monitores parao público não perder nenhuma movimentação do jogo.





Quem são os peões?

Na live desta terça-feira (06), o público ainda conheceu em primeira mão os seis primeiros peões da temporada que já estão dando o que falar e prometem uma edição inesquecível. São eles:

Ellen Cardoso (Moranguinho);

Ruivinha de Marte;

Thomaz Costa;

Deborah Albuquerque;

Iran Malfitano;

Deolane Bezerra.





Para a comandante do reality, Adriane Galisteu, a inteligência emocional faz toda a diferença e a hora de ganhar o jogo é no momento de se posicionar. "Estou preparada para falar na estreia que sabonete é no chuveiro", avisou Galisteu.

A pré-estreia de A Fazenda 14 será no dia 12 de setembro, às 23h, na tela da Record TV. A estreia acontece na próxima terça (13), no mesmo horário.





Fonte: Informações do R7.

