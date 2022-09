A Fazenda 14: Irmã de Deolane aprova romance com ex-padrasto de Neymar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deolane Bezerra e Tiago Ramos, ex-padrasto do Neymar, podem formar um casal em "A Fazenda 14"

Deolane Bezerra e Tiago Ramos, ex-padrasto do Neymar, podem formar um casal em "A Fazenda 14". A advogada e o modelo se tornaram assunto nas redes sociais pela aproximação dentro do reality e a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, aprova o possível romance.

continua após publicidade .

Durante live no Instagram feita nesta sexta-feira (16), a também advogada pontuou que a relação dos dois, ainda na amizade, é "bonitinha demais".

"Eu estou achando bonitinho demais mesmo. Onde a Deolane vai, ele vai atrás. A cadeira lá, e ele segurando a cadeira para Deolane sentar. Ai gente, aquilo eu achei lindo. Que bonitinho, que fofinho! Eu curti ele", declarou.

continua após publicidade .

Ela também falou como reagirá caso os dois se envolvam romanticamente. "Assim, não vou dizer que se ela pegar ele, eu vou ter um infarto e sofrer. Não. O menino é um bonitinho. Teve problema? Teve, mas lá dentro está mostrando que é outra pessoa? Está!", afirmou.

"Ok, eu estou amando a amizade deles. E se ela pegar ele, eu vou dizer 'legal, interessante'. Vocês sabem que eu sou zero preconceito", completou. Na quinta-feira (15), Deolane desabafou com Tiago Ramos e disse acreditar que está no reality por causa do rapaz.

"Eu gosto muito, muito de ajudar as pessoas. Eu tenho medo de sair daqui e te deixar", disse. Ao ser questionada pelo ex-namorado de Nadine Gonçalves, ela respondeu:

continua após publicidade .

"Tu é meio doidinho, já te segurei duas vezes, mas também não posso ser sua mãe, né?", disse Deolane. "Não, aqui tu não tá igual a minha mãe, não pô, tá maluco?", respondeu.

"Tenho medo de sair daqui e te deixar", disse @Dra_Deolane para o @tiagoramosof 🤔



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/7rWOPHMMIh — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 15, 2022

Com informações do ig.

Siga o TNOnline no Google News