A Fazenda 14: ex de Shay, Ana Prado declara torcida para Deolane

A modelo Ana Prado, que ficou conhecida pela participação na primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil, declarou torcida para Deolane em A Fazenda 14. No elenco do programa também está o ex dela, Shayan, que também foi alvo de indiretas da modelo na sequência de tuítes. Os dois trocaram acusações depois do relacionamento que terminou com um não no altar do programa.

“Só acha que ‘A vingança nunca é plena…’ homem, porque mulher, que passa pelos perrengues, quer mais é ver queimando! A gente toca para frente, foca em outras coisas, cuida da mente e energia, mas que sente prazer quando a máscara cai, sente”, escreveu no Twitter nesta terça (13).

Ana Prado também marcou Deolane e pediu: “Mostra para geral o que eu não tive força pra mostrar”, em referência a Shayan. O peão já arrumou confusão com diversos competidores desde que chegaram à sede do reality no último domingo (11), entre eles, a advogada, Pétala Barreiros e Deborah Albuquerque.

A ex-Casamento às Cegas fez também uma sequência de desabafos no Instagram. Ela questionou se quem tem defendido ele dividiu experiências de vida com o empresário. “Existe uma grande diferença entre ser amigo e ter um relacionamento com a pessoa. Não é difícil de pensar nisso".

Com informações do Metrópoles.

