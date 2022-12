A Fazenda 14: Deolane e Pétala falam em desistir após volta de Bárbara

Da Redação

Pétala Barreiros e Deolane Bezerra estão em A Fazenda

A volta de Bárbara Borges para A Fazenda 14 após a Roça falsa mexeu com os ânimos do Grupo A. Na tarde deste sábado (3/12), Deolane Bezerra e Pétala Barreiros falaram em tocar o sino para desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão e deixar o reality show.

Logo após a volta de Babi, marcada pela comemoração do Grupo B, Deolane, Pétala e Bia Miranda conversavam na sala da sede. “Vou te falar, eu nunca tive tanta dúvida na minha vida. R$ 1,5 milhão não me compra”, afirmou a advogada. A influencer endossou: “Vamos embora. Vamos, amiga.”

Deolane afirmou que esperaria até o fim do dia para tocar o sino, e Pétala disse que faria o mesmo. “Seus sonhos são seus sonhos”, disse a viúva de MC Kevin. “Eu quero bater, mas não quero fazer isso sozinha”, afirmou Barreiros.

“Pra mim isso aqui é um desafio, eu nunca sonhei em estar aqui dentro. Mas quando me sinto lesada em alguma coisa, eu reflito muito. Odeio me sentir lesada”, afirmou a loira.

Pouco tempo depois, Pétala voltou a afirmar que deixaria a casa. “Família, [se] prepara, que eu vou embora. [Não] Vou ficar aqui não”, finalizou.

