A Fazenda 14: Deolane e Débora batem boca no reality “P*tinha barata”

Advogada e influencer protagonizaram o maior barraco da adição até o momento após fofoca de Moranguinho.

A manhã desta quinta-feira (15/9) foi agitada em A Fazenda 14, com Débora e Deolane protagonizando uma grande discussão. Tudo começou quando Débora contou a Moranguinho, durante a madrugada, que sabia de histórias delicadas envolvendo Pétala Barreiros.

“Eu sei coisas que Léo Dias se coçaria para saber, coisas do arco da velha. Todas elas me contaram coisas, mas nunca vou falar, nem que elas me deem um soco e quebrem meus dentes, porque eu tenho essa lealdade de terem me confiado”, iniciou Débora.

“Mas a Pétala aqui no jogo é um personagem. Como ela foi muito chamada de planta lá fora, ela tá traumatizada com essa história. Ela tá bancando a durona, tentando causar, mas é um personagem que ela quer sustentar”, completou a ex-Power Couple.

Débora ainda deu sua opinião sobre Deolane. “A Deolane entrou aqui de um jeito bem diferente de como era na casa dela”, afirmou, referindo-se a um encontro que teve com a advogada na casa dela.



Moranguinho foi correndo contar para Deolane e Pétala sobre a conversa com Déborah. A advogada e a Influencer não gostaram nada do que ouviram e foram tirar satisfação com a ex-Ronaldinha. Os demais peões precisaram interferir para evitar que a discussão virasse agressão física, mas não conseguiram impedir a viúva de MC Kevin de xingar a rival de “p*tinha barata”.

“P*tinha barata, fica aí mexendo o ‘c*’ até o chão, rebolando, e o babacão lá atrás. P*tinha! Ser p*ta baixa é assim, p*tinha baixa fica de indireta”, disparou.

“Olha o nível! Quem faz isso não sou eu, não, sou muito bem casada. Chama de p*tinha mesmo. O Brasil tá vendo você chamar uma mulher casada, com filho, de putinha. O público tá vendo!”, respondeu Deborah.

