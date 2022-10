A Fazenda 14: Deolane dá aval para advogados processarem a Record

Da Redação

Nas redes sociais, a equipe da advogada também lamentou a expulsão do peão

Em A Fazenda 14, a madrugada desta sexta-feira (21) foi agitada. Depois de trocarem agressões, Tiago Ramos e Shayan foram expulsos do reality rural. Quem não ficou nada contente com a expulsão do ex-namorado da mãe de Neymar foi Deolane Bezerra, que afirmou que a expulsão de Tiago foi injusta.

“Tomara que ele se mantenha firme, não manche a imagem dele lá fora. Quando eu sair posso ajudar muito ele”, disse a viúva de MC Kevin aos amigos do chamado Grupo A.

Nas redes sociais, a equipe da advogada também lamentou a expulsão do peão: “Estamos muito tristes com a desclassificação do Tiago, Deolane tinha um carinho enorme por ele. Desejamos todo sucesso aqui fora e pode contar com a equipe e família da Deo para qualquer coisa”.

A peoa fez questão de dizer que quer ajudar Tiago. Em um trecho que tem circulado nas redes sociais, é possível ouvir a advogada dizendo que vai ajudar o modelo caso ele queira questionar a Record sobre sua saída. “Mas assim, ele pode questionar, filho… e muito. E eu peço para todo o meu setor jurídico dar apoio a ele. Todo. Muito injusto isso ai”, disse a advogada aos colegas de confinamento.

Com informações do Metrópoles.

