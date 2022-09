A Fazenda 14: Deolane avalia desistir para votar nas eleições

Da Redação

A advogada avaliou nesta sexta-feira (30) a hipótese de deixar o programa para comparecer nas eleições

Deolane Bezerra comentou novamente sobre desistir de "A Fazenda 14". A advogada avaliou nesta sexta-feira (30) a hipótese de deixar o programa para comparecer nas eleições, previstas para domingo.

Na sala de estar conversando com outros peões, a advogada lembrou que no dia 2 de outubro acontecerá a votação para as eleições.

"Se eu não sair sábado para ir embora, desistir, eu não desisto mais", afirmou.

Na sequência, Moranguinho rebate a ideia da desistência, sendo contrariada por Deolane. A esposa do Naldo Benny também ameaça: "vamos te amarrar".

Participando da conversa, Thomaz Costa alerta Deolane que mesmo se ela saísse para votar domingo, ela não teria tempo, já que precisa comparecer a compromissos do reality após a saída.

"Tá bom que eu não vou votar", debocha Deolane, em resposta.

Fazendeiro da vez, Vini Buttel tenta achar outra alternativa para o desejo da colega. "Então quando for sair, sai para o segundo turno".

"Você sabe se vai ter segundo turno?", argumenta a advogada, que já declarou o voto no candidato a presidência Lula (PT).

Deolane falando que se ela não sair sábado pra ir embora, ela não desiste mais.#AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/hqep9dJmUR — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 30, 2022

