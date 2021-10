Da Redação

A Fazenda 13: confira quem está na roça desta semana

Nesta noite de terça-feira (19) no famoso reality show da Record, tivemos mais uma formação de roça. Dayane Mello - a fazendeira da semana - começou colocando Arcrebiano na roça como seu indicado direto. A fazendeira alegou que o ex-BBB já tinha a indicado duas vezes para berlinda: "Na primeira semana, ele achava que era o dono da casa. Na segunda semana, ele foi mudando o modo dele de jogar. Até que na última semana, aconteceu o que aconteceu com ele (...) Ele é uma pessoa muito instável no jogo", anunciou.

Os poderes do lampião bagunçaram o programa, já que Tiago Piquilo — o vencedor da prova de fogo, não sabia o que fazer com eles. O cantor cogitou até fazer um resta um para entregá-lo de presente para um confinado.

Rico Melquíades, a sensaçáo desta temporada, foi o mais votado pela casa. Porém, depois da revelação do poder da chama dados a MC Gui por Tiagio Piquilo, Rico teve seus votos anulados, mandando o segundo mais votado - Gui Araújo - direto para a roça.

Gui Araújo por sua vez puxou da baia Valentina Francavilla, alegando coerência já que a ex-Ratinho já era sua inimizade da semana. E finalmente, pelo resta-um Lary Bottino foi a sortuda da noite. Para completar a noite, como já é costumeiro, o roceiro escolhido pelo resta-um veta outro peão da roça de fazer a prova do Fazendeiro. Lary Bottino escolheu Valentina para deixar de fora.

No programa desta quarta (20) saberemos quem é o novo Fazendeiro da semana. Estão no páreo: Lary Bottino, Gui Araújo e Arcrebiano.