Da Redação

A família terá forte influência em sua vida

Quem nasceu hoje

É uma pessoa analítica. Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e devem redobrar os cuidados com o trabalho. Não negligencie o que é de sua responsabilidade nas finanças. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Mercúrio, o planeta das amizades e comunicação esta na sua quinta casa astral trazendo ideias criativas e associações. Vencerá com facilidade problemas profissionais e afetivos. Tente na loteria. C. 826 M. 2073

Touro – Organize sua vida familiar, pode incluir negócios imobiliários e compras domésticas. Aproxime-se mais de quem ama. Estabilidade profissional e financeira. Conte com Escorpião e Peixes. C. 648 M. 4934

Gêmeos – Organize sua vida familiar, pode incluir negócios imobiliários e compras domésticas. Aproxime-se mais de quem ama. Estabilidade profissional e financeira. Conte com Escorpião e Peixes.C. 214 M. 6691

Câncer – O astral favorece lucros e novos negócios. Sorte em sociedades, trabalhos públicos e tudo que envolva o comércio. Lar equilibrado, dê apoio a pessoa amada. C. 392 M. 7817

Leão – Empregue sua energia para melhorar as finanças. Poderá conquistar o que vem buscando no trabalho. Não tenha medo de fazer mudanças. A família lhe dá mais atenção. Grandes emoções no amor. C. 153 M. 5480

Virgem – Você passa o dia no alerta e deve evitar sair da rotina. Não critique pessoas com quem trabalha. Fique atento com os invejosos e não faça novos negócios. Não se envolva em transações imobiliárias. C. 477 M. 9559

Libra – Nesta fase o melhor a fazer é usar sua sensibilidade e energia no trabalho. Organize seus negócios e finanças, e espere até o dia 17 quando Vênus, passará a lhe influenciar. Dê apoio à família. C. 383 M. 0455

Escorpião – Você tem mais alguns dias para resolver problemas da área financeira e profissional. Mostre seu potencial nos negócios. Atualize seus contatos, inclusive os familiares. Amor e paz. C. 905 M. 8260

Sagitário – Pode arriscar em nos novos negócios, sair para compras, viagens, decisões do trabalho e familiar. Chances de alcançar prestígio no mundo do comércio. Conte com Câncer e Leão. Realização no amor. C. 566 M. 1703

Capricórnio – O clima é de mudanças profissionais e familiar. Não conte com apoio para resolver seus problemas. Estará mais atento às suas necessidades financeiras e possibilidade aumentar os lucros. C. 739 M. 9142

Aquário – As alegrias fazem parte deste dia. Terá ao seu lado todos que trabalham ou negociam com você. Júpiter traz otimismo, bem estar, além de apoio nos assuntos domésticos. Dê atenção ao seu amor. C. 420 M. 3086

Peixes – Valorize os atuas contatos, é hora de se tornar mais popular e ter espaço no trabalho. Aceite colaboração em novos empreendimentos. Amor com harmonia. Não se irrite com pessoas da família. C. 011 M. 7328