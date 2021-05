Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer profissionalmente. A família exercerá grande influência em sua vida. Gosta de aventuras e lugares exóticos. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os librianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham a rotina neste período negativo. Evite discussões com seu par afetivo ou família. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Saúde neutra.

Áries – Nasceu para liderar e pode sentir dificuldades de relacionamento com superiores, não costuma abrir mão das opiniões. Detesta fracassar, por isso. Tem o raciocínio rápido e resolve os problemas sem demora. C. 252 M. 0593

Touro – É disciplinado no emprego, e revela competência nas soluções práticas e versatilidade para executar diferentes tarefas. Defeito é a teimosia, que pode custar alguma impopularidade entre os colegas. C. 465 M. 9170

Gêmeos – Surpreenderá a todos no trabalho, pois muda de idéia com facilidade e revela interesse por assuntos diversos. Desenvolve seu potencial profissional quando se sente livre. C. 973 M. 8487

Câncer – Gosta de ajudar quem precisa e mostra dedicação no trabalho. Sua principal motivação é se sentir útil. Os colegas estimam a sua companhia, pois enche o ambiente profissional de tranqüilidade. C. 621 M. 4055

Leão – A sua vocação para liderar é decisiva no trabalho. Por essa razão, consegue o sucesso logo, já que tem o dom de integrar e motivar uma equipe. Embora seja individualista, sabe reconhecer os talentos. C. 390 M. 1616

Virgem – No trabalho é exigente, detalhista e tem mania de perfeição. Quando recebe promoção a chefe de setor, quer que tudo seja feito ao seu modo, mas é uma pessoa atenciosa e ponderada com seus subordinados. C. 149 M. 6932

Libra – É super atencioso no ambiente de trabalho, pois é dono de um alto astral. Gosta de exercer seu forte espírito de justiça e é incapaz de cometer atitudes desonestas com colegas de profissão. C. 725 M. 3341

Escorpião – Persegue a perfeição no trabalho e dá o melhor de si, mas gosta de receber . Ao contrário, é capaz de estremecer relações com colegas ou chefes, e até mesmo forçar uma baixa na própria produtividade. C. 158 M. 6404

Sagitário – A sua principal qualidade no ambiente profissional é inspirar confiança em quem estiver ao seu lado. Super alto astral, demonstra entusiasmo diante de novos projetos e, assim, renova o pique de todos. C. 801 M. 5275

Capricórnio – Não teme desafios no trabalho, pois é compenetrado e com vontade de acertar. Frente às derrotas profissionais raramente desanima. Conserta os erros, recarrega as energias e volta à batalha. C. 514 M. 7898

Aquário – Esta sempre com informações quentes na ponta da língua e com os olhos voltados para o futuro. Seu desejo verdadeiro é transformar a sociedade, derrubando conceitos ultrapassados. C. 437 M. 8029

Peixes – A sua intuição funciona como um motor para a inspiração profissional. Assim, tende a alcançar sucesso neste campo, pois fareja as melhores oportunidades e sempre identifica a hora certa de agir. C. 086 M. 2763