À espera do primeiro filho aos 48 anos, Maju Coutinho detalha rotina de saúde e gravidez ativa

A apresentadora Maju Coutinho, de 48 anos, compartilhou detalhes dos cuidados com a saúde durante a espera pelo primeiro filho, Malik, fruto de seu casamento com o publicitário e produtor cultural Agostinho Paulo Moura. Para evitar complicações gestacionais e controlar o ganho de peso, a jornalista adotou uma rotina rigorosa que alia acompanhamento nutricional a atividades físicas de baixo impacto, sempre sob supervisão médica.

Em entrevista ao portal gshow, a apresentadora explicou que o planejamento alimentar é voltado principalmente à prevenção da diabetes gestacional, condição metabólica frequente durante a gravidez. Maju relatou que, embora o apetite tenha aumentado, o cardápio diário prioriza proteínas, legumes, verduras e carboidratos de alta qualidade nutricional, definindo o período atual como o momento em que mais comeu com qualidade ao longo da vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Além do controle dietético, a comunicadora mantém a prática regular de pilates e caminhadas leves para assegurar uma gestação ativa. Segundo a jornalista, a gravidez não deve ser tratada como doença, ressaltando que a movimentação corporal com autorização e acompanhamento profissional proporciona mais bem-estar à mãe e ao bebê. Nas redes sociais, Maju chegou a exibir o espaço dedicado aos treinos em sua casa, equipado com halteres e bola de pilates.

Sobre a vivência da maternidade em uma idade mais madura, Maju afirmou encarar a fase com serenidade, segurança emocional e forte senso de responsabilidade, pontuando que a bagagem de vida facilita o processo em comparação com a juventude. O casal anunciou publicamente a gestação em agosto, revelando o sexo masculino do bebê e citando versos poéticos para celebrar a chegada do primeiro filho da apresentadora.