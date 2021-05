Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 22h30, e os astros recomendam rotina enquanto durar este período negativo . Adie negociações, mudanças profissionais e empréstimos financeiros. Não se irrite com pequenos obstáculos.

Áries – Bom dia para organizar novos trabalhos. Conseguirá se livrar das pessoas que só querem tumultuar ou se aproveitar de você. Reserve um tempo para a família. O amor vem com força total. Saúde em alta. C. 170 M. 4862

Touro – O trabalho e negócios vão muito bem. O clima é ideal para compras domésticas, colaborar com a família e ter carinhos de todos. Novos planos no coração, curta mais a pessoa amada. C. 236 M. 5711

Gêmeos – Nesta fase pense de maneira positiva. Ótimo para negócios, trabalhos e início de novos projetos. Os astros trazem realização de sonhos. É hora de recuperar o seu amor próprio. C. 889 M. 2074

Câncer – Você estará preocupado com as finanças. Procure se preparar para enfrentar disputas profissionais. Amor e lar com muitas exigências. Evite viagens e compras à prazo. C. 765 M. 8657

Leão – Os astros indicam um bom período para iniciar projeto profissional e se trabalhar com empenho será recompensado. Seu coração estará aberto a uma nova paixão. C. 403 M. 3525

Virgem – Você fica no alerta até as 22h30. Adie novas ações no trabalho, deixe tudo como esta. Desfavorável para visitas, viagens e compras. Tenha diálogo com seu amor, seja maleável e controle a ansiedade. C. 315 M. 9446

Libra – Você passa muito bem este dia, mas deve se preparar para o alerta no fim de semana. Entrará neste período negativo às 22h30. Seja menos indeciso em relação aos assuntos do lar. C. 613 M. 9900

Escorpião – Dia de mudanças no lar. Libere seu bom humor, atraindo coisas positivas para o trabalho e consequentemente mais dinheiro. Renove suas energias e tenha um bom dia com o seu amor. C. 951 M. 1582

Sagitário – Bom dia para dar uma virada na vida amorosa. Mais inspirado pode criar situações românticas. Novos acordos nos negócios, vem muito sucesso financeiro e com a família. Amor sensual. C. 420 M. 7268

Capricórnio – Terá a colaboração no seu trabalho e novos projetos. Amor em clima de cumplicidade e sedução. As finanças tendem a melhorar. Fase para equilibrar seu organismo, cuide da saúde. C. 797 M. 6435

Aquário – A influência dos astros é perfeita para realizar o que quiser. Suas energias estão em alta e você pode sair para inovar no trabalho e negócios. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 548 M. 0123

Peixes – Dia para resolver alguns assuntos da família. Coloque seus planos de negócios e trabalho para funcionar. Abra seu coração para novidades, Júpiter traz otimismo e progresso. Evite o estresse. C. 032 M. 8399