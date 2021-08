Da Redação

A criatividade é um dos pontos fortes da sua personalidade

Quem nasceu hoje

A criatividade é um dos pontos fortes da sua personalidade. Os trabalho ligados ao público exercerão forte influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É companheiro, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os nativos de Gêmeos ficam no alerta até às 18h18, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Sua positiva quinta casa tem Mercúrio e o Sol trazendo segurança nos negócios e com a família. Pode abrir novas frentes de trabalho, que devem garantir maiores ganhos. Tente na loteria. Amor envolvente. C. 601 M. 0192

Touro – O dia promete alegrias em todos os setores da sua vida. Pode sair para resolver assuntos da família. Em alta compras domésticas e negócios imobiliários. Vênus traz mais amor. C. 860 M. 4734

Gêmeos – Você fica no alerta até às 18h18. Poderá enfrentar problemas com sócios, nativos de Virgem e Peixes. Não assuma compromisso financeiro. Família exigente. A noite estará tudo bem. C. 033 M. 4389

Câncer – Aproveite o bom astral nas finanças. Conte com novos negócios. Não fique só fazendo planos, parta para a ação. A partir das 18h18, você entrará no alerta e precisará de paciência. C. 991 M. 5265

Leão – O dia indica aberturas na sua vida financeira. Conseguirá resolver muitos problemas profissionais. Apoio de sócios ou pessoas com as quais negocia ou trabalha. Viva bem com sua família. C. 247 M. 9701

Virgem – Você tem a poderosa influência de Vênus, isso significa solução de problemas financeiros e do trabalho. Oportunidades de ganhos. Você passa pelo período da casa 12ª, faça tudo com equilíbrio. C. 770 M. 1943

Libra – Alguns planetas o desfavorecem. Vá devagar nas exigências no trabalho e com a família. Evite algumas decepções, não tente mudar a cabeça de ninguém. Seu amor não consegue lhe compreender. C. 451 M. 3276

Escorpião – Período que recebe inspiração, você saberá em quem confiar. A partir daí terá o sucesso no seu trabalho, com chances de melhorar os ganhos. Sorte com vendas e produtos alimentícios. C. 595 M. 8061

Sagitário – Convites de trabalhos e novos empreendimentos. Ótimo para viagens, compras e início de negócios com familiares. Touro e o próprio Sagitário serão seus melhores parceiros. C. 316 M. 6528

Capricórnio – O dia será mais tranquilo para solucionar impasses no trabalho. Acertos positivos para novos ganhos. Melhora sua sensibilidade com a família. Seu amor continua exigente. C. 024 M. 2612

Aquário – Sua família precisa de você, além da compreensão também no setor financeiro. Dia de bons negócios, acertos de trabalho e ganhos. Conte com Leão e Peixes. Vá em busca da sua felicidade. C. 718 M. 5487

Peixes – Você tem no seu signo oposto Virgem, Marte e Vênus, que trazem tranquilidade no trabalho e ganhos. Lute pelo seu progresso. Apoio de sócios e da sua família. Organize os próximos negócios. C. 182 M. 7858