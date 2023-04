'A Casa do Dragão': HBO Max inicia filmagens da 2ª temporada

Da Redação

Cena de A casa do Dragão

Para a grande felicidade dos fãs, a HBO Max anunciou nesta terça-feira (11) que as gravações da segunda temporada de "The House of Dragon" - A Casa do Dragão, em português, tiveram início. Em uma publicação nas redes sociais, a notícia foi muito bem recebida.

O streaming aproveitou a oportunidade e publicou, também, a primeira imagem do set de produção da série, um dos principais sucessos de audiência da plataforma. “É hora de voltar para Porto Real. A segunda temporada de A Casa do Dragão já está em produção”, diz a legenda.

Mostrando o conhecido e cobiçado "Trono de Ferro", a publicação feita às 12 horas já soma mais de 130 mil visualizações e 3 mil curtidas. Veja:

It's time to return to King's Landing.



Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production. pic.twitter.com/Djw7sBd0W8 — HBO Max (@hbomax) April 11, 2023





À Variety, Casey Bloys chamou a possibilidade de lançamento de “uma boa aposta” e lembrou que, se a data de estreia se confirmar, a produção não seria elegível para o Emmy nesse ano, já que o período de elegibilidade vai até 31 de maio de 2024.





Fonte: Informações Metrópoles.

