Da Redação

A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa determinada. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência em sua vida. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

continua após publicidade .

Os sagitarianos começam a semana no alerta e a indicação é cuidados no setor de trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não deixe seu forte temperamento atrair ressentimentos das pessoas à sua volta. Saúde neutra.

Áries – Você vem de uma fase positiva e cada dia aumentam as chances de reverter os problemas financeiros e do trabalho. Novas emoções no amor. Mudanças no seu lar. Conte com sócios. C. 126 M. 5490

Touro – Suas relações profissionais estão protegidas. Organize novos trabalhos e conte com nativos de Escorpião e Aquário. Tire proveito da boa situação financeira. Curta mais a pessoa amada. C. 079 M. 6218

continua após publicidade .

Gêmeos – Fase de prosperidade nos negócios e associações. Estabilidade na família. Poderá contar com apoio de Sagitário e Câncer. Melhora da saúde. Mais paciência com seu amor. C. 838 M. 7367

Câncer – Período para aproveitar sua facilidade de negociar. Boa entrada de dinheiro. Colabore com Libra e Sagitário. Tente em jogos. Momentos deliciosos na vida a dois. C. 640 M. 8555

Leão – Tem início nova fase nos negócios e trabalho. Aberturas em parcerias, sociedades e projetos em equipe. Magnetismo total no seu caso de amor e muitas emoções. Equilíbrio com a família. C. 485 M. 2031

continua após publicidade .

Virgem – Você ainda tem alguns dias para se cuidar, o sol só estará no seu signo dia 22. Procure se organizar para ter sucesso. Evite problemas com a família, dê mais atenção a todos. C. 502 M. 4177

Libra – Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo trazendo equilíbrio afetivo e financeiro. Mas, se prepare o Sol o desfavorecerá após o dia 22. É o seu inferno astral. Hoje esta tudo bem. C. 323 M. 0972

continua após publicidade .

Escorpião – Você saiu do alerta e tem um bom dia. É hora de reatar os contatos comerciais e dar espaço para mudanças no trabalho. Boas relações com a família. Amor ideal. C. 191 M. 3853

Sagitário – Dia de alerta, adie compras à prazo, viagens ou mudanças no lar. Agitação interior pode abalar o seu relacionamento afetivo. Fique na rotina e não discuta com Gêmeos e Libra. C. 707 M. 9429

Capricórnio – Fase que pode ter solução de muitos problemas profissionais e financeiros. Chance de novas informações e inovar no seu trabalho. Conte com Gêmeos e Áries. Bons momentos com o seu amor. C. 358 M. 9684

Aquário – Você passa por um período de resolução de problemas familiares. É uma questão de dias as melhora profissionais e financeiras. Terá reconhecimento da sua capacidade. Conte com Leão. C. 262 M. 1100

Peixes – Dia bem positivo, encontrará apoio de amigos ligados aos seus negócios e trabalho. A família marca presença na sua vida. Bons resultados de investidas financeiras. Muitas emoções no amor. C. 914 M. 8746