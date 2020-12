A atriz e cantora Mariana Rios é uma das famosas cotadas para BBB 21 - TNOnline

Continua após publicidade

A atriz Mariana Rios está entre as possíveis escolhidas para integrar o elenco de famosos do BBB21. Após o sucesso da última edição, a emissora decidiu repetir o feito e manter a mescla de participantes entre famosos e anônimos.

Segundo informações, Mariana está negociando sua participação no reality com estreia marcada para janeiro. Depois de terminar seu noivado de 2 anos com o empresário Lucas Kalil, as especulações aumentaram e causaram bastante agitação na web, que acredita fortemente na participação da atriz.

Em um relato emocionante, Mariana revelou aos seguidores que descobriu que tem uma doença autoimune que provocou o aborto em julho deste ano.