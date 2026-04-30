A adolescente da foto se tornou um dos nomes mais conhecidos da TV brasileira; saiba quem

Uma das grandes apresentadoras do Brasil relembrou fotos de sua adolescência. Na época, ela era bailarina de grupo de dança e surgiu em fotos antigas nos bastidores de um espetáculo.

Estamos falando da apresentadora Sandra Annenberg, de 57 anos. Para celebrar o Dia da Dança, a comunicadora relembrou as fotos de quando dançava quando era mais jovem.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

“Atrasada mas sempre em tempo… Homenagem ao Dia Internacional da Dança (29 de Abril) do tempo em que queria ser bailarina! Fiz parte do grupo de dança Panãpaná junto com grandes e queridos amigos! Foto: @santinei. Na foto com a diretora do grupo, @patricianoronha”, disse ela na legenda.





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Informações: Revista Caras

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