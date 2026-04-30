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A adolescente da foto se tornou um dos nomes mais conhecidos da TV brasileira; saiba quem

Ela era bailarina de grupo de dança e surgiu em fotos antigas nos bastidores de um espetáculo

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 16:07:02 Editado em 30.04.2026, 16:06:55
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A adolescente da foto se tornou um dos nomes mais conhecidos da TV brasileira; saiba quem
Autor Foto: Reprodução

Uma das grandes apresentadoras do Brasil relembrou fotos de sua adolescência. Na época, ela era bailarina de grupo de dança e surgiu em fotos antigas nos bastidores de um espetáculo.

Estamos falando da apresentadora Sandra Annenberg, de 57 anos. Para celebrar o Dia da Dança, a comunicadora relembrou as fotos de quando dançava quando era mais jovem.

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A adolescente da foto se tornou um dos nomes mais conhecidos da TV brasileira; saiba quem
AutorFoto: Reprodução

“Atrasada mas sempre em tempo… Homenagem ao Dia Internacional da Dança (29 de Abril) do tempo em que queria ser bailarina! Fiz parte do grupo de dança Panãpaná junto com grandes e queridos amigos! Foto: @santinei. Na foto com a diretora do grupo, @patricianoronha”, disse ela na legenda.


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Um post compartilhado por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)


Informações: Revista Caras

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apresentadora brasileira Bailarina dança Dia Internacional da Dança memórias de juventude sandra annenberg
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