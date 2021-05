8 sequências de filmes imperdíveis que estreiam em 2021

Continua após publicidade

As sequências de longas-metragens são prova do sucesso e do amor dos fãs que apoiam a produção em suas continuações. Por isso, separamos alguns filmes que estão com continuações marcadas para estrear ainda este ano. Dá uma olhada na lista:

Homem-Aranha

O filme da Marvel não só está chegando em sua parte três como também é a terceira versão live-action protagonizada por Tom Holland. O elenco também conta com Zendaya e Jacob Batalon que estão sempre envolvidos em pegadinhas pelo set ao lado de Peter Parker. Spider-Man: No Way Home (Homem-Aranha: Sem Caminho Para Casa em tradução livre) está previsto para estrear em 17 de dezembro.

A Barraca do Beijo 3



Em 11 de agosto você já poderá conferir a continuação de A Barraca do Beijo! Além de divulgar a data de estreia do novo longa, a Netflix também publicou a primeira imagem do que vem por aí… Elle, Noah, Lee e Rachel estão sorrindo em um clima beeem praiano e de verão. Animada?

Um Lugar Silencioso – Parte II

A continuação do sucesso dirigido por John Krasinski e estrelado por Emily Blunt faz parte da longa lista de projetos adiados pela pandemia. Na sequência, vamos acompanhar a família Abbott mais uma vez. Após enfrentarem as criaturas no último filme, eles precisam se aventurar no mundo exterior e acabam descobrindo que elas não são as únicas ameaças rondando por aí. No Brasil, o filme deve estrear em 10 de junho.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio

O segundo filme da saga Invocação do Mal foi aos cinemas em 2016 e, desde então, a galera espera pela continuação, e parece que finalmente está chegando a hora! O longa vai contar mais um caso real solucionado por Ed e Lorraine Warren. Ao invés de uma casa assombrada, vamos acompanhar a possessão demoníaca de Arne Cheyenne Johnson, que se defendeu das acusações de homicídio alegando que foi possuído. O caso é conhecido popularmente como O Diabo Me Fez Fazer/Me Obrigou. Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam aos seus personagens enquanto a direção ficou por conta de Michael Chaves. A estreia está prevista para acontecer em 3 de junho.

Esquadrão Suicida 2

Com roteiro e direção de James Gun, conhecido como responsável por Guardiões da Galáxia, o novo filme da DC vai continuar contando a história do famoso grupo de vilões em uma nova missão. Com o trailer já liberado, o filme está marcado para estrear em 5 de agosto.

The Forever Purge (Uma Noite de Crime 5)

O último filme da franquia The Purge está cada vez mais próximo. O longa vai se passar logo após os acontecimentos de 12 Horas Para Sobreviver – O Ano da Eleição, terceiro filme da saga que foi lançado em 2016. James DeMonaco esteve novamente na linha de frente do projeto. O filme está previsto para estrear no dia 9 de julho.

Espiral – O Legado de Jogos Mortais

Samuel L. Jackson, Chris Rock e Max Minghella são os protagonistas do novo longa. A produção acompanha a trajetória de Marcus, Zeke e Willem, que tentam desvendar uma série de assassinatos, mas tudo muda quando Zeke se envolve no jogo do próprio assassino. O filme estreia em 17 de junho.

After We Fell

Mais um filme de After está chegando! A história de Tessa e Hardin continua, mas parece que teremos vários momentos de raiva e ciúmes no próximo longa. A data de estreia para diversos países como Estados Unidos, Itália e Alemanha está prevista para setembro e outubro deste ano. Entretanto, o lançamento no Brasil ainda não foi definido. Esperamos que chegue logo!

