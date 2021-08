5 problemas comuns em pequenas e médias empresas

Da Redação

Todo empreendimento precisa lidar com desafios diariamente. Mas existem alguns problemas que acontecem com frequência, especialmente em pequenas e médias empresas.

Na maioria dos casos, esses problemas acontecem por falta de atenção aos processos ou por uma dificuldade em comunicar diretrizes para a equipe. E mesmo que pequenos, são problemas que podem impactar no resultado do negócio.

Se você tem uma pequena ou média empresa, conheça alguns dos problemas mais comuns e saiba como solucioná-los. Assim, essas situações serão apenas mais um desafio no seu dia a dia!

1. Perda de documentos digitais

Muitas empresas de pequeno e médio porte não trabalham com o arquivamento de documentos em nuvem. Na verdade, é bem comum que esse tipo de negócio tenha um servidor ou um computador com todos os dados salvos.

O problema é que existe a possibilidade de que esses dados sejam perdidos. Isso acontece por diferentes motivos, desde a contaminação por vírus até a exclusão acidental de documentos.

Além de treinar os profissionais para a forma correta de lidar com os documentos e considerar ter uma nuvem como backup, uma solução para este problema é contar com um software para recuperar documentos excluídos.

Hoje, existem vários programas capazes de recuperar arquivos deletados, incluindo algumas opções gratuitas. Manter esse tipo de software instalado no computador também é uma recomendação estratégica.

fonte: Reprodução

2. Tomada de decisões sem informações

O dia a dia de todo negócio é feito de decisões, que precisam ser tomadas para que a empresa alcance mais clientes, cresça em lucratividade e atinja seus objetivos.

Porém, muitas dessas decisões acabam sendo tomadas pelo “feeling”, pela intuição do empresário ou do responsável por um setor.

Ao invés de seguir por esse “sexto sentido”, toda empresa deve tomar decisões baseadas em informações. E para isso, é preciso ter um bom sistema de controle, especialmente no setor financeiro.

Entender a importância dos dados precisos e tê-los em mãos para optar por um ou outro caminho, deixa o processo de decisão muito mais fácil e assertivo.

3. Equipe pouco preparada

Não é novidade que o Brasil sofre com a falta de mão de obra qualificada. De fato, existem centenas de vagas de trabalho abertas, que não encontram candidatos de nível adequado.

Isso também pode acontecer com pequenas e médias empresas, com a combinação de profissionais em uma equipe que são pouco preparados. E com um time com baixo conhecimento, problemas que surgem demoram a ser resolvidos.

É interessante que você estabeleça quais são as tarefas que exigem mais preparo na sua empresa e ofereça treinamento para seus funcionários. Por exemplo, se a empresa utiliza o OpenOffice como software, pode oferecer treinos de como usar e recuperar documentos .ODS.

4. Regime tributário incorreto

Outro entre os problemas comuns em pequenas e médias empresas é a falta de adequação ao regime tributário.

Na prática, significa que muitos negócios não se colocam dentro do regime de tributos correto, fazendo com que paguem mais impostos do que deveriam, ou acabem gerando dívidas com o poder público.

Neste caso, a solução está em buscar o apoio de empresas especializadas no assunto. Uma boa contabilidade já é capaz de determinar qual é o melhor modelo de tributos, que evite prejuízos para a empresa.

5. Falta de integração entre os colaboradores

A dificuldade em integrar as pessoas de uma equipe é um dos problemas comuns em pequenas e médias empresas.

Essa dificuldade pode acontecer tanto pela personalidade dos profissionais, quanto pela falta de momentos de integração, em que as pessoas podem socializar com mais liberdade.

Uma boa forma de fazer com que os colaboradores se integrem é incentivar a troca de ideias e orientações. Assim, se alguém estiver com problemas no e-mail, por exemplo, um outro profissional pode fornecer dicas, criando um ambiente colaborativo.

Problemas solucionados

fonte: Reprodução

Apesar de serem problemas bastante comuns em pequenas e médias empresas, muitas delas não trabalham em soluções, fazendo com que esses desafios se acumulem e prejudiquem o desempenho do negócio.

Por isso, faça uma análise na sua empresa e veja se você reconhece algum desses problemas. Se for o caso, trabalhe para solucionar cada um deles.

Assim, seja na segurança da informação ou na integração do time, sua empresa se torna mais completa e com o máximo de aproveitamento, para focar em alcançar objetivos ainda maiores.