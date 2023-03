'37 vezes em uma semana', diz Naldo sobre vida íntima do casal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A confissão foi feita durante participação de Naldo e Moranguinho no programa Otalab, do Canal Splash

O cantor Naldo Benny, 43, e sua esposa, a dançarina Moranguinho, 41, abriram o jogo sobre a vida íntima do casal, admitiram que mantêm uma rotina frequente de sexo, e que o recorde de transas deles em uma semana é de 37 vezes.

continua após publicidade .

A confissão foi feita durante participação de Naldo e Moranguinho no programa Otalab, do Canal Splash, comandado pelo apresentador Otaviano Costa.

"Hoje tem um agravante, que é nossa filha. E a gente corre o tempo todo. Mas antes era só eu e ela e as viagens, e aí tinha meu ônibus. Então você imagina como era o ônibus. A equipe falava: 'a viagem é de 26 horas'. Eu falava: 'que maravilha'", explicou Benny.

continua após publicidade .

Eles também contaram um episódio em que foram para um hotel, chegaram no local por volta das 21h e só saíram no dia seguinte, depois das 15h. Detalhe: eles garantem que passaram todo esse tempo acordados, transando.

Moranguinho então ressaltou que ela é a pessoa que "equilibra e controla" o casamento, porque se depender do cantor é sexo "toda hora, em qualquer lugar". "Tenho que fazer esse controle. Falo que não é porque não quero, só que pode chegar alguém e não pegar bem".

No Otalab, Naldo Benny explicou que reagiu de forma furiosa aos memes que circularam nas redes sociais sobre ele e o rapper norte-americano, Chris Brown, há cerca de dois anos, porque trataram como se fosse uma "piada" e "mentira" algo que foi real e importante para ele.

continua após publicidade .

"Quem começou a fazer isso foi uma galera dos fãs do Chris Brown. E aí vieram me zoar. Foi mô foda. Isso tudo começou a me irritar, fiz um vídeo e postei no meu canal. Foi pior ainda, porque a galera pegou aquilo tudo e começou a cortar um monte de coisas e virou um monte de meme", iniciou.

"A parada do meme ela é foda porque outro poderia ter ficado deprimido, se matar, desistir da carreira, porque eu virei uma piada do bagulho, e eu não sou uma piada. Eu só reajo porque é verdade e foi tudo muito gigante que as pessoas chegam até a pensar que é mentira, uns por recalque, outros por maldade", completou.

Para assistir a entrevista, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News