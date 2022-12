"30 anos de saudade": Gloria Perez homenageia a filha

Da Redação

A autora Gloria Perez (74) usou o seu perfil no Instagram, na madrugada desta quarta-feira, 28, para relembrar a morte da filha, a atriz Daniella Perez (1970-1992).

Daniella foi assassinada em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua - que morreu em novembro, aos 53 anos, de um infarto fulminante - e a então esposa dele, Paula Thomaz.

Para ilustrar o post, Gloria compartilhou nas redes sociais uma homenagem feita pelo grupo de dança que Daniella frequentava antes de falecer.

Eles recriaram em conjunto uma coreografia da atriz e ao projetar as imagens em um telão ao fundo, fizeram com que ela voltasse a dançar por uma noite.

"28/12/1992. 30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida: ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992", escreveu Gloria, na legenda da publicação.





