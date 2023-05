100 quartos: Conheça o castelo do cantor José Rico

Da Redação

'Castelo' de José Rico em Limeira, no interior de São Paulo

Uma mansão construída pelo cantor José Rico, da dupla Milionário & José Rico, vai ser leiloada para pagamento de dívidas trabalhistas do sertanejo. O "castelo" está localizado em Limeira, no interior de São Paulo, e conta com mais de 100 quartos, piscina, torre em 48 mil metros quadrados.

Zé Rico, que faleceu em março de 2015, não chegou a ver o castelo finalizado, e, naquela época, já estava há 24 anos em construção. O imóvel foi projetado para ser o recanto da família. As informações são do UOL.

O que aconteceu?

O processo foi movido por um músico que trabalhou com a dupla entre 2009 e 2015, ele alega supostos direitos não recebidos.

O lance mínimo no leilão é de R$ 1,6 milhão, e as propostas podem ser enviadas entre 13 e 19 de junho.

O imóvel possui uma área total de 4,8 hectares. Avaliada em R$ 1,5 milhão, 21,2% dela será penhorada, sendo o restante edificação não averbada.

Veja fotos:

fonte: TV GLOBO 'Castelo' de José Rico em Limeira, no interior de São Paulo

