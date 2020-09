Vereadores cassam mandato do prefeito de Ariranha do Ivaí - TNOnline

Continua após publicidade

A Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí cassou o mandato do prefeito Augusto Cicatto, do PT, na noite de quinta-feira (06). Dos noves vereadores, dois não compareceram à sessão plenária, e sete aprovaram o relatório da Comissão Processante que acusa o prefeito de não ter pago compra de medicamentos em uma farmácia da cidade no valor de R$ 40 mil realizada após vencimento de contrato. O vice-prefeito Carlos Bandiera de Matos (PSD) deve assumir o cargo.

A denúncia de prática de ilícito político-administrativo foi feita pelo ex-prefeito Silvio Gabriel Petrassi. Segundo a defesa do prefeito Cicatto, todos os ítens comprados dentro da vigência do contrato estabelecido com a empresa foram pagos, e a pendência de dívidas de 40 mil reais não foi reconhecida nem autorizada pelo denunciado.