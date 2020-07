Três detentos fogem da Cadeia de São João do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Civil confirmou que três presos de alta periculosidade fugiram por volta das 3 horas desta quarta-feira (10), da Cadeia Pública de São João do Ivaí. Os fugitivos estavam encarcerados na cela reservada (seguro). Os fugitivos cerraram a grade e depois pularam o muro da delegacia com o auxílio de uma “corda” improvisada com cobertores.

Ganharam a liberdade forçada dois homicidas, Aparecido Carlos Lourenço, o Pé na Cova (de São João do Ivaí), e Irenir Rodrigues de Souza, o Nil, (de Apucarana), e o traficante Jean Paulo Bessa da Silva (de Sarandi). Havia mais presos na cela do reservado, mas decidiram por não fugir.

Policiais Civil e Militares realizam buscas na região, com o objetivo de recapturar os presos. Qualquer informação deve ser denunciada a polícia, podendo ser de forma anônima. A última fuga registrada na cadeia de São João do Ivaí foi há três anos.

