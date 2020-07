São João do Ivaí investe no atendimento à saúde

Continua após publicidade

A população de São João do Ivaí ganhou mais um importante reforço na área de atendimento à Saúde. Na quarta-feira (10), foi inaugurada no Jardim Santa Terezinha a Unidade Básica de Saúde (UBS) Takeo Sato. Com recursos próprios da Prefeitura e Governo Federal, os investimentos somam R$ 650 mil. Também foi reinaugurada a UBS Antônio Siqueira “Tozinho”, no distrito de Luar, que passou por reforma e ampliação, com investimentos de R$ 270 mil, de recursos federais e mais recursos próprios.

O prefeito Fábio Hidek Miura disse que as UBSs integram o programa de remodelação do sistema de saúde do município, que tem como objetivo descentralizar as ações de saúde, priorizando o atendimento cada vez mais próximo às residências dos pacientes e também com mais agilidade e eficiência.

“O atendimento à Saúde vem passando por uma ampla transformação ao longo destes pouco mais de sete anos. São novas unidades entregues e outras totalmente reformadas, sem falar da compra de equipamentos e contratação de profissionais”, disse.

Foto: Herithon Paulista

O prefeito também ressaltou o trabalho conjunto com a Câmara de Vereadores para que os projetos da administração sejam executados. “São João avança por causa dessa união e do bom entendimento que temos. Quando existe um denominador comum, as coisas prosperam e a cidade só tem a ganhar”, completou.

Foto: Herithon Paulista

A secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida lembrou sobre as dificuldades que foram vencidas para que as obras pudessem ser finalizadas. “Houve problemas nos repasses do Governo Federal, o que atrasou o andamento das obras. A administração municipal foi crucial para que esta UBS fosse concluída”.



A cerimônia contou ainda com as presenças da vice-prefeita, Carla Emerenciano; do ex-prefeito Ivens Simão, vereadores Alessandro Jubanski, Henrique Silvério e Robson Bandeira; secretários municipais, chefes de departamentos, servidores da saúde, empresários e moradores.