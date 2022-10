Relembre bichos 'diferentões' que surgiram em Apucarana e região

Da Redação

Você já ouviu falar do Dia Mundial dos Animais? Dia 4 de outubro é uma data significativa para a defesa dos bichinhos, já que funciona como um alerta para a necessidade de preservação de espécies e do meio ambiente.

A data escolhida também é o dia oficial de São Francisco de Assis. Na tradição cristã, o santo é considerado padroeiro dos animais e da natureza. Por isso, a decisão por essa data é ainda mais significativa para as pessoas que seguem a religião cristã.

Para celebrar a data, o TNOnline selecionou algumas aparições de animais 'diferentões' por Apucarana e região, e que foram publicadas no site. Veja:

Seriema no centro de Apuca

Um vídeo feito no dia 24 de agosto, em Apucarana, registrou um flagrante animal: uma ave silvestre, que aparenta ser uma seriema, corre rapidamente pela Rua Munhoz da Rocha, serpenteando em frente aos carros que trafegavam na via. A ave surge na rua, correndo rapidamente, como se fugisse de um predador. As imagens chegam a lembrar um antigo desenho animado chamado Papa Léguas, tal a velocidade da corrida e a forma física da seriema.

Pumas na região

Três onças-pardas ou pumas concolor foram flagrados e filmados pelas câmeras do biólogo Fernando Felippe Rodrigues em áreas rurais de Apucarana, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. As gravações foram feitas na última semana de setembro, entre os dias 12 e 16.

O animal visto em Mauá da Serra já estava sendo monitorado. No entanto, os outros dois são onças novas que apareceram na região.

Onças em Marilândia do Sul

Duas onças-pardas foram flagradas por imagens de uma câmera em meio à uma vegetação, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Os animais, que foram filmados circulando no começo de setembro de 2022, foram registrados pelo biólogo de Apucarana, Fernando Felipe Rodrigues.

Ouriço em Arapongas

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Municipal de Arapongas, resgatou um ouriço em janeiro de 2020, na Rua Sabiá do Brejo, no Jardim Paulista. Os guardas foram acionados pelos moradores, que relataram que um ouriço estaria dentro da casa. Os agentes foram até o local realizar a captura do animal, que em seguida, foi solto em local adequado e colocado em seu habitat natural, distante do perímetro urbano.

Lagarto no Afonso Camargo

Um lagarto teiú foi encontrado em setembro de 2021, próximo à rodovia que dá acesso ao Núcleo Afonso Camargo, em Apucarana. Um homem que passava pelo local avistou o lagarto ferido e acionou o profissional. O animal foi recolhido e encaminhado pelo Instituto Água e Terra (IAT) para atendimento veterinário em Londrina.

Gambá Albino em Arapongas

Em abril de 2022, foi capturado, na Rua Ipeque, em Arapongas, um gambá-de-orelha-branca com albinismo. O animal, que é considerado uma espécie rara, foi encontrado na casa de um morador da cidade, que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Públicos e Meio Ambiente (Seasmpa).

Cobra rara em Jandaia do Sul

Em dezembro de 2021, a muçurana, também conhecida como cobra-preta, é uma espécie peculiar, já que se alimenta de cobras peçonhentas, foi encontrada dentro de uma caixa de energia de uma residência, no centro de Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O Agente da Defesa Civil, do posto de brigada comunitária do município, Pedro Camargo, contou que moradores da área central viram a serpente na rua e ficaram assustados, pois a cobra é bastante grande.

Por, Fernanda Neme.

