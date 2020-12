Região tem projetos contemplados no Prêmio Gestor Público Paraná - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Após a apreciação da Comissão Julgadora do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), realizada na última quarta-feira (25), o período de avaliação dos projetos chegou ao fim. Das 162 iniciativas homologadas, 43 delas foram contempladas em todas as categorias da premiação. São elas: Melhor do Ano, Tema do Ano, Administração Tributária, Tecnologia e Inovação, Troféu PGP-PR, Certificado de Reconhecimento e Menção Honrosa.

Dos 68 municípios com projetos homologados, 36 foram premiados, além de um Consórcio de Municípios. Na região, Apucarana, Ivaiporã e Jardim Alegre estão entre os municípios que tiveram projetos premiados. O próximo passo é a cerimônia de encerramento, que terá sua data e formato divulgados nos próximos dias, quando então serão conhecidos quais projetos serão comtemplados com os prêmios.

Apucarana tem projetos inscritos na área da Saúde, que trata do enfrentamento do novo coronavirus, e ainda projetos da Secretaria da Mulher e Educação. De acordo com o prefeito Junior da Femac, este reconhecimento é muito importante e traz orgulho à administração. “Este prêmio tem muita seriedade na seleção dos projetos e é de fato muito importante porque melhora a vida das pessoas. São projetos expoentes, modelos, que podem ser replicados. Para nós é um orgulho muito grande receber este reconhecimento”, destacou o prefeito.

Ivaiporã e Jardim Alegre

Ivaiporã inscreveu cinco projetos: dois do departamento de educação, Um olhar para todos e o projeto Sementinhas do Saber do CMEI para Casa. Pelo Departamento de Cultura foi inscrito Ivaiporã Cidade Viva; Departamento da Agricultura o projeto Frutifica Ivaiporã. O projeto Ivaiporã Transformando vidas foi inscrito pelo Departamento de Assistência Social.

Jardim Alegre participa do PGP-PR com quatro projetos: Frutifé Diversificação da Fruticultura e Café da Secretaria da Agricultura; Vida Saudável da Secretaria de Assistência Social; da Secretaria de Administração foi inscrito o projeto Jardim Alegre 100% Led e Parque de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, além do Projeto da Secretaria da Educação, Não Jogue Lixo Plante Flores.

Embora ainda não saiba qual dos projeto foi premiado o prefeito José Roberto Furlan comemora o resultado. “São quatro projetos inovadores, mas ainda não sabemos ainda qual foi premiado. Ficamos satisfeitos e felizes porque nossas equipes estão trabalhando e fazendo o melhor de si para a comunidade”.

O prefeito Miguel Amaral diz que o PGP-PR é importantíssimo, pois torna o serviço público mais dinâmico e eficiente. “Quando se chega a uma decisão final da premiação, mostra que o objetivo está sendo alcançado. Tanto no projeto que está sendo desenvolvido na cidade, quanto pelo reconhecimento do Sindicato dos Auditores Fiscais que organizam o evento”.