PRF apreende mercadorias estrangeiras na região de Londrina

A Polícia Rodoviária Estadual (PRF) apreendeu grande quantidade de mercadorias estrangeiras, na tarde desta quinta-feira (11), na região de Londrina.

A primeira ocorrência foi registrada às 14h30, durante ronda na BR 369, onde os policiais abordaram um Fiat Strada com placas do Mato Grosso do Sul. No compartimento de cargas foram localizadas cinco caixas contendo cerca de 240 termômetros infra-vermelhos e 200 máscaras de origem chinesa, sem o devido desembaraço aduaneiro. O condutor, de 34 anos, informou que pegou a mercadoria em Dourados e levaria para Londrina. Estima-se o valor aproximado de R$ 140 mil para a carga.

Pela manhã, outra apreensão de mercadorias também na BR 369. Cerca de 150 receptores foram apreendidos em um VW Virtus, com placas de Minas Gerais. O condutor, de 41 anos, informou que comprou a mercadoria em Foz do Iguaçú e levaria para Uberlândia/MG. O valor total aproximado é de R$ 30 mil para a carga.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a Receita Federal de Londrina para os procedimentos cabíveis.