PRF apreende 63 quilos de cocaína e prende um homem em Rolândia

Durante patrulhamento na BR 369, na tarde desta segunda (15), em Rolândia, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Citroen Aircross de cor prata. Diante do nervosismo do condutor, de 50 anos, foi realizada uma busca minuciosa e identificado um fundo falso no assoalho.

Ao abrir o compartimento previamente preparado para o transporte de ilícitos, foram localizados 60 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 63,2 kg da droga.

O condutor informou que buscou a droga na cidade de Dourados/MS e levaria até a cidade de Arapongas e receberia R$ 10 mil pelo transporte. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Rolândia.